Мигрантам с германского судна Alan Kurdi разрешили высадиться на Мальте

ТАСС, 4 августа. Власти Мальты разрешили 40 мигрантам, которые находятся на борту судна Alan Kurdi, принадлежащего германской неправительственной организации Sea Watch, высадиться на берег. Об этом в субботу сообщил в своем Twitter премьер-министр страны Джозеф Мускат.

"В соответствии с запросом Германии Мальта позволит 40 мигрантам с германского судна Alan Kurdi перейти на военный корабль и высадиться в порту", - заявил Мускат. Он также отметил, что Германия и Еврокомиссия организуют распределение спасенных мигрантов среди стран ЕС. "Ни один мигрант не останется на Мальте", - добавил премьер-министр.

В четверг агентство ANSA сообщало, что судну Alan Kurdi, названному в честь курдского мальчика, беженца из Сирии, чье тело было найдено на турецком побережье, был запрещен заход в итальянские территориальные воды. По информации агентства, среди мигрантов находятся трое детей.