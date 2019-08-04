Власти Бразилии прагматически отнеслись к получению статуса ключевого союзника США

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 августа. /ТАСС/. Обретение Бразилией статуса ключевого союзника США за пределам НАТО не имеет идеологической подоплеки и рассматривается властями южноамериканской республики с прагматической точки зрения. Об этом в интервью газете Globo заявил в субботу бразильский вице-президент Антониу Гамилтон Моурау.

По его словам, новый статус откроет для Бразилии новые возможности в сфере торговли оборонной продукцией. "Наш товар попадет в международные каталоги НАТО, а мы, в свою очередь, получим доступ к более обширному рынку и более выгодным условиям закупок оружия", - пояснил политик. Он напомнил, что Бразилия уже приобретает вооружения у США, будучи участником специальной программы Пентагона. "У американцев много излишков [военной продукции], и мы приобретаем ее для армии, флота и ВВС", - уточнил он.

По мнению Моурау, новый статус Бразилии не ограничивает возможности страны вести переговоры с другими государствами, независимо от их идеологических установок и политических режимов. Он также указал на то, что между Бразилией и США не действует соглашение о военном сотрудничестве. Предыдущее, подписанное в 1954 году, "было разорвано [бразильским] экс-президентом [Эрнесту] Гайзелом [в 1977 году]", - напомнил вице-президент.

31 августа президент США Дональд Трамп объявил Бразилию одним из ключевых союзников Соединенных Штатов за пределами НАТО. Данный статус облегчает приобретение американских вооружений. На данный момент 17 стран являются ключевыми союзниками Соединенных Штатов за пределами альянса, в том числе Австралия, Аргентина, Кувейт и Республика Корея. В марте Трамп не исключил, что Бразилия может присоединиться к НАТО.