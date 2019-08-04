СМИ: США заверили Японию, что не будут жестко реагировать на пуски ракет КНДР

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп лично заверил премьер-министра Японии Синдзо Абэ, что Вашингтон не будет жестко реагировать на осуществленные недавно КНДР пуски ракет малой дальности, чтобы сохранить возможность продолжения переговоров с Пхеньяном по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

Оно отмечает, что Трамп таким образом решил дать северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну определенное пространство, поскольку, несмотря на ряд двусторонних встреч, отношения между двумя странами остаются хрупкими. Кроме того, подобные испытания ракет малой дальности не несут прямой угрозы Соединенным Штатам.

К тому же американский президент не хочет эскалации ситуации вокруг КНДР перед предстоящими в следующем году выборами. Пока в качестве своих достижений он активно преподносит прекращение Пхеньяном испытаний ядерного оружия и баллистических ракет большой дальности. Если сложившееся положение дел будет нарушено и КНДР по какой-либо причине возобновит испытания такого рода, то это может негативно сказаться на рейтинге Трампа, отмечает агентство.

В пятницу Трамп заявил, что пуски ракет малой дальности КНДР не нарушают соглашение, подписанное по итогам саммита двух стран, который состоялся в июне 2018 года в Сингапуре. Как отметил Трамп, запуски могут считаться "нарушением для ООН", но председатель КНДР Ким Чен Ын, по его мнению, не намерен "подрывать доверие" американской стороны.

По итогам первого в истории саммита США и КНДР Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Власти КНДР также ранее объявили об отказе от проведения испытаний ядерного оружия и баллистических ракет различной дальности. Трамп заявлял, что Ким Чен Ын обещал ему прекратить запуски ракет большой дальности.

Во время последней встречи (на границе двух Корей в конце июня) лидеры США и КНДР договорились возобновить переговоры по денуклеаризации, однако пока этого не произошло. За последние недели КНДР провела несколько пусков ракет малой дальности, а также испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами.