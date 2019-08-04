Эрдоган заявил, что турецкая армия проведет операцию в Сирии

ТАСС, 4 августа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что турецкая армия проведет операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По словам Эрдогана, Турция проведет военную операцию восточнее Евфрата. Он указал, что турецкая сторона оповестила об этом Россию и США.

О сроках начала предполагаемой операции турецкий президент не сообщил.

Территория восточнее Евфрата в настоящее время контролируется курдскими отрядами самообороны, которых поддерживают США.