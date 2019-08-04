Telegraph: Лондон опасается, что новые подлодки России будут невидимыми для британских ВМС

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Подводные лодки ВМФ России проекта 636 "Варшавянка" могут действовать в территориальных водах Великобритании, оставаясь невидимыми для британских ВМС. С таким утверждением выступила в воскресенье газета The Daily Telegraph , которая ссылается на источники в британских вооруженных силах.

Как утверждают источники издания, новые российские субмарины с малошумными дизель-электрическими двигателями якобы представляют угрозу безопасности Великобритании, следя за перемещениями британского флота в Северной Атлантике и подключаясь к подводным коммуникационным кабелям. Собеседники The Daily Telegraph считают это весомым доводом в пользу увеличения финансирования ВМС королевства.

"Новый глава ВМС Великобритании должен будет обеспечить стране надежную подводную оборону, - заявил источник издания. - Нам необходимо делать то, что мы уже делаем, на более высоком уровне. Русские сейчас пожинают плоды огромных вложений в исследования и новые разработки, сделанные 15-20 лет назад и позволяющие им теперь производить новый класс невероятно тихих подводных лодок".

The Daily Telegraph приводит также выдержки из первого публичного выступления главы британских ВМС Тони Рэдакина, заявившего о растущей опасности межгосударственных конфликтов в мире, и пообещавшего укреплять британский оборонный потенциал в Северной Атлантике, чтобы обеспечить "большую свободу маневра средствам ядерного сдерживания".

В посольстве РФ в Великобритании уже неоднократно отмечали, что британские политики и военные пугают население страны угрозами, якобы исходящими со стороны России, чтобы добиться увеличения оборонного бюджета страны.