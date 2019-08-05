В Женеве призвали к финансовым санкциям против военных в Мьянме

ЖЕНЕВА, 5 августа. /ТАСС/. Миссия по установлению фактов о нарушениях прав и свобод в Мьянме призвала Совет Безопасности ООН ввести финансовые санкции против старших должностных лиц вооруженных сил "Татмадау" этой страны и связанных с ними компаний, а международное сообщество - прекратить какой-либо бизнес с ними. В опубликованном в понедельник в Женеве докладе сообщается об ответственности военных за нарушения прав человека и о причастности частного бизнеса к "осуществлению негуманной и дискриминационной политики" в штате Ракхайн.

Совету Безопасности ООН рекомендовано "ввести целенаправленные финансовые санкции против старших должностных лиц "Татмадау", ответственных за нарушение международного законодательства в сфере прав человека и международного гуманитарного права". Миссия ожидает, что санкции будут введены и "против компаний, находящихся в собственности "Татмадау", особенно MEHL (Myanmar Economic Holdings Limited) и MEC (Myanmar Economic Corporation)". Помимо этого, авторы доклада ратуют за введение "всеобъемлющего оружейного эмбарго в отношении Мьянмы и создания механизма его мониторинга и осуществления". Они считают, что иностранные деловые круги не должны инвестировать средства или торговать с фирмами, имеющими связи "с силами безопасности Мьянмы, и особенно с "Татмадау".

В докладе утверждается, что 45 компаний и организаций предоставили вооруженным силам Мьянмы $10,2 млн "в качестве поддержки "операций по зачистке", начавшихся в августе в северном штате Ракхайн против народности рохинджа". Кроме того, отмечается, что выявлены компании, которые "могли существенно и напрямую способствовать совершению преступлений", включая преступления против человечности. Подчеркивается, что оружие и "связанное с ним оборудование" с 2016 года Мьянме предоставили 14 иностранных компаний, а коммерческие связи с бизнес-структурами "Татмадау" имеют еще по меньшей мере 44 зарубежные фирмы.

Международная независимая миссия по установлению фактов была учреждена Советом ООН по правам человека в марте 2017 года. Она аккумулирует информацию, предоставляемую организациями и отдельными лицами, о нарушениях прав человека в Мьянме, совершенных, в частности, в отношении рохинджа в штате Ракхайн. В мае 2019 года Миссия призвала "прекратить всю финансовую и другую поддержку военным Мьянмы", заявив, что "они должны быть изолированы и переданы вызывающему доверие суду, чтобы ответить на обвинения в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде".

Ситуация в штате Ракхайн

Ситуация в штате Ракхайн в Мьянме обострилась в августе 2017 года, когда боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа", образованного в 2013 году, напали на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию. В прошлом в Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами рохинджа и местными буддистами. Согласно официальным данным, новая волна насилия привела к гибели более 400 человек, а из Мьянмы в Бангладеш, по информации ООН, бежали более 720 тысяч рохинджа. С учетом тех, кто прибыл в Бангладеш до августа 2017 года, общее число беженцев-рохинджа превышает в этой стране миллион человек.