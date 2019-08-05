Австралия не получала от США запрос о размещении ракет наземного базирования

СИДНЕЙ, 5 августа. /ТАСС/. Руководство Австралии не получало запрос от США о возможности размещения американских ракет наземного базирования в Дарвине (административный центр региона Северная территория). Об этом заявила глава оборонного ведомства Австралии Линда Рейнолдс в понедельник, комментируя итоги переговоров с министром обороны США Марком Эспером.

"Я спросила его (Эспера - прим. ТАСС) напрямую, ожидается ли запрос, и он ответил "нет", - приводит ее слова телеканал SBS.

Между тем, по сведениям телеканала, отсутствие соответствующего запроса из Вашингтона подтвердил также премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая перед журналистами в Брисбене. "Мы не получали запроса, этот вопрос не рассматривался и не обсуждался", - подчеркнул он.

В то же время Моррисон вновь сообщил, что в Австралии рассматривают возможность участия в глобальной коалиции во главе с США с целью обеспечения безопасности в Ормузском проливе "для нанесения ответного удара после того, как Иран захватил иностранные нефтяные танкеры в Ормузском проливе". "Очень важно обеспечить безопасность Ормузского пролива. Наша общая цель - деэскалация напряженности [в проливе], и этот вопрос, наряду с другими, был в центре наших переговоров с американскими партнерами", - добавил премьер.

3 августа в Сиднее состоялись 29-е ежегодные австралийско-американские министерские консультации с участием госсекретаря и министра обороны США Майкла Помпео и Марка Эспера, а также глав внешнеполитического и оборонного ведомств Австралии Марис Пейн и Линды Рейнолдс.

В субботу агентство France Presse сообщило, что Эспер выступил в поддержку планов размещения ракет наземного базирования средней дальности в азиатском регионе после выхода Соединенных Штатов из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). При этом Помпео отметил, что решения о размещении "оборонных ресурсов" где бы то ни было будут приниматься Вашингтоном "при тесных консультациях" с партнерами.