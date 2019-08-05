На Украине открыли дело о попытке подкупа офиса президента с целью оставить Кличко мэром

КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело в связи с заявлением главы офиса президента Андрея Богдана о том, что ему предложили взятку $20 млн за то, чтобы мэром столицы и впредь остался Виталий Кличко. Об этом в понедельник сообщило агентство "Украинские новости", ссылаясь на информацию источника в правоохранительных органах.

"Завели дело в четверг", - цитирует издание.

По данным собеседника агентства, дело открыто по статье Уголовного кодекса Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу".

30 июля Богдан заявил, что столичный мэр и одновременно глава городской госадминистрации (КГГА) Виталий Кличко потерял контроль над столицей, а Киевом фактически руководят "два-три "смотрящих", которые контролируют группы депутатов. Глава офиса президента сообщил, что к нему приходил адвокат "одного из смотрящих" и сообщил, что они зарабатывают на городском бюджете $40 млн в год и предложил Богдану "половину этой суммы" в обмен на неприкосновенность Кличко. Тогда Богдан заявил о намерении по этому факту подать иск в суд.