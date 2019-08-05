Премьер-министры Пакистана и Малайзии обсудили отмену статуса индийского Джамму и Кашмира

ИСЛАМАБАД, 5 августа. /ТАСС/. Отмена особого статуса штата Джамму и Кашмир, который закреплен в статье 370 индийской конституции, приведет к краху мира и стабильности в регионе. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Пакистана Имран Хан во время телефонного разговора со своим малайзийским коллегой Матахиром Мохамадом, сообщает пресс-служба МИД исламской республики.

"Объявленное Индией решение касательно статуса Линии контроля является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН", - передает МИД слова Хана. "Этот шаг негативно скажется на мире и стабильности в регионе и сделает отношения между двумя странами [Индией и Пакистаном] только хуже", - заявил премьер Пакистана.

Правительство Индии объявило в понедельник о решении отменить статью 370 конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом. Как сообщил в парламенте министр внутренних дел Индии Амит Шах, Джамму и Кашмир теряет статус штата и становится союзной территорией (имеющей меньше прав, чем штат), от него отделяется историческая область Ладакх, которая также становится союзной территорией. Ожидаются и другие перемены в сфере статуса и управления Джамму и Кашмиром. МИД Пакистана уже отреагировал на этот шаг Нью-Дели решительным осуждением.

По конституции Индии Джамму и Кашмир имеет особую автономию, в этом штате все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение местной ассамблеи. Жители других регионов Индии не имели право покупать в Кашмире землю. Джамму и Кашмир имел собственный флаг, ряд других преимуществ.