Лондон согласился примкнуть к морской миссии США в Персидском заливе

ЛОНДОН, 5 августа. /ТАСС/. Великобритания присоединилась к возглавляемой США морской миссии по наблюдению за безопасностью в Ормузском проливе. Об этом в понедельник заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, информирует агентство Press Association.

"Великобритания полна решимости обеспечить защиту своего судоходства от противоправных посягательств. Именно поэтому мы присоединились к новой морской миссии по наблюдению за безопасностью в [Персидском] заливе. Направление сил и средств королевских ВМС подтверждает нашу приверженность [обеспечению свободы судоходства] в отношении судов под флагом Великобритании. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с США и другими странами для поиска международного решения проблем в Ормузском проливе", - сказал министр обороны.

Ранее Госдепартамент США заявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. 23 июля госсекретарь США Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов. В тот же день стало известно, что ФРГ, Франция и Великобритания ведут переговоры по обеспечению собственной миссии по наблюдению за безопасностью мореходства в Персидском заливе.