В ЦИК Украины подписан протокол выборов в Раду, в который не вошел один округ

КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины подписали протокол об итогах внеочередных выборов в Верховную раду, однако в нем еще не зафиксирован результат по 210-му округу (Черниговская область), где продолжается пересчет голосов. Об этом заявила в понедельник глава ЦИК Татьяна Слипачук.

"Сейчас подписан протокол ЦИК о результатах выборов народных депутатов Украины. Объявляю, что указанный протокол подписан всеми членами комиссии, при этом 14 членов ЦИК подписали его с отдельным мнением", - сказала она. В связи с тем, что итоги выборов в последнем округе еще не подведены, продолжила она, в заседании комиссии объявлен перерыв до вторника.

На заседании ЦИК в понедельник были установлены итоги выборов в семи из восьми последних округов. В частности, подписан протокол по скандальному 50-му округу (Донецкая область), победителем в котором признан представитель партии "Оппозиционный блок" Руслан Требушкин. В связи с заявленными многочисленными фактами нарушений голосования и подсчета голосов в этом округе, ЦИК решил обратиться в полицию, чтобы правоохранительные органы проверили эти данные.

Кроме того, комиссия констатировала, что итоги голосования в 210-м округе невозможно установить в отведенный законом срок - то есть до конца понедельника, поскольку ранее суд принял решение о пересчете там голосов. По состоянию на вечер понедельника был осуществлен пересчет лишь на более чем половине из 33 участков, поэтому ЦИК дал окружной комиссии время до 16:00 вторника завершить повторный подсчет голосов и направить оригинал протокола в комиссию.

"Таким образом, по состоянию на 5 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 423 народных депутатов Украины, в частности: 225 - в общегосударственном многомандатном избирательном округе, 198 - в одномандатных избирательных округах", - сказано в сообщении ЦИК.

В минувшую субботу ЦИК завершил подсчет голосов в многомандатном избирательном округе. Всего в парламент прошли пять партий: "Слуга народа" набрала 43,16% голосов (проголосовало более 6,3 млн человек) и получила 124 мандата, " Оппозиционная платформа - За жизнь" 13,05% (почти 2 млн человек) и займет 37 кресел в Раде, "Батькивщина" - 8,18% (почти 1,2 млн человек) и 24 мандата, "Европейская солидарность" 8,1% (почти 1,2 млн человек) - 23 мандата и "Голос" 5,82% (около 850 тыс. человек) - 17 мандатов. По предварительным данным, партия "Слуга народа" получит в целом 254 мандата (с учетом мажоритарщиков) и сможет сформировать единолично большинство в новом составе парламента.

Голосование на внеочередных парламентских выборах на Украине состоялось 21 июля по мажоритарно-пропорциональному принципу (225 депутатов избираются по спискам партий, еще 199 - в одномандатных округах).

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