Трамп 7 августа посетит Эль-Пасо, где при стрельбе погибли 22 человека

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 7 августа приедет в Эль-Пасо (штат Техас), где в субботу при стрельбе были убиты 22 человека. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции мэр города Ди Марго.

"Президент Трамп позвонил мне вчера, во время разговора он был очень любезен", - сказал мэр. "Он приедет сюда в среду", - констатировал Марго.

Мэр также отметил, что намерен попросить президента оказать "поддержку, задействовав все доступные федеральные ресурсы".

В субботу мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо. Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 получили ранения, нападавшего задержала полиция.