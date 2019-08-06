Глава ДНР заявил, что власти Украины не стремятся к миру в Донбассе

ДОНЕЦК, 6 августа. /ТАСС/. Украинские военные, обстреляв в понедельник школу в Горловке, в очередной раз показали нежелание власти в Киеве установить мир в Донбассе. Об этом во вторник заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

"В понедельник, 5 августа, Вооруженные силы Украины в очередной раз нарушили режим тишины и открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов по школе в городе Горловка. Это далеко не первый случай нарушения перемирия украинской стороной. <...> Все это происходит на фоне многочисленных заявлений украинских политиков и чиновников о мирных инициативах Киева и желании прекратить войну в Донбассе, - говорится в его заявлении, опубликованном во вторник на сайте Донецкого агентства новостей. - Несомненно, что руководство Украины на деле к миру не стремится".

Пушилин подчеркнул, что все заявления украинской власти по сути являются "циничной и неприкрытой ложью". "Киев в очередной раз демонстрирует приверженность принципам двойной морали. Говоря о мирных инициативах, украинские власти параллельно просят своих американских партнеров увеличить поставки тяжелого вооружения. Рассуждая о необходимости прекращения огня, Украина не перестает обстреливать школы и жилые дома", - подчеркнул он.

В этой связи глава ДНР обратился к мировому сообществу с призывом заставить Киев выполнять минские соглашения, а также привлечь к ответственности всех, кто причастен к данным обстрелам.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были впервые включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.