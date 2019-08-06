Основателя грузинского канала Pirveli вызвали на опрос по делу об отмывании около $17 млн

ТБИЛИСИ, 6 августа. /ТАСС/. Следователи Генпрокуратуры Грузии вызвали на опрос основателя и владельца телеканала Pirveli Вахтанга Церетели по делу об отмывании около $17 млн, фигурантами которого являются основатель и бывший глава Наблюдательного совета банка TBC Bank Мамука Хазарадзе, а также его заместитель Бадри Джапаридзе. Об этом во вторник написал Церетели на своей странице в Facebook.

"Меня вызвали в прокуратуру. Я отвечу на любой вопрос лишь в присутствии судьи, однако заранее говорю, что вы не сможете задушить ТВ Pirveli! Этот телеканал не окажется ни под чьим влиянием и ни под чьим трендом! У вас шансов - ноль! Вы не сможете всех арестовать! Вы не сможете всех запугать! Мы выдержали все атаки, выдержим и эту", - написал Церетели, обращаясь к властям.

Вахтанг Церетели является сыном бизнесмена Автандила Церетели, чье имя также фигурирует в деле об отмывании около $17 млн. Генпрокуратура, которая с января изучает деятельность TBC Bank, 24 июля вынесла постановление предъявить обвинения Хазарадзе и Джапаридзе в легализации незаконных средств. Против них уголовное дело возбуждено по статье о легализации незаконных доходов, совершенной группой лиц, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, что карается лишением свободы на срок от девяти до 12 лет. Через два дня Тбилисский городской суд избрал для банкиров залог по 700 тыс. лари ($23,8 тыс.) в качестве меры пресечения.

Дело TBC Bank

Согласно материалам дела, еще в августе 2018 года Генпрокуратура заинтересовалась работой крупнейшего банка страны. По данным ведомства, весной 2008 года TBC Bank предоставил в кредит около $17 млн компаниям приятеля Хазарадзе Автандила Церетели "Самгори М" и "Самгори трейд". В тот же день деньги были перечислены на счета Хазарадзе и Джапаридзе, несмотря на то, что кредит Церетели запросил для оборота бизнеса.

В октябре и ноябре 2008 года банк увеличил на год срок погашения кредита при том, что до этого компании ничего не выплачивали банку. Уже в конце декабря 2008 года TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно списал и перенес на внешний баланс. TBC Bank также не стал снимать деньги со счетов "Самгори М" и "Самгори трейд" или изымать их имущество, заложенное под залог.

Более того, TBC Bank освободил эти компании от обязанностей по кредиту. Ответственность за возвращение около $17 млн взяла на себя компания, зарегистрированная месяцем ранее в офшорной зоне. Эта компания получила право потребовать указанные деньги у Хазарадзе и Джапаридзе. Доверенным лицом зарегистрированной в офшоре компании был гражданин Грузии Паата Гадзадзе, который во время получения компаниями "Самгори М" и "Самгори трейд" кредита был членом кредитного комитета TBC Bank.

В конечном итоге деньги не были возвращены обратно в банк.