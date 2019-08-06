Власти Венесуэлы назвали новые санкции США актом экономического терроризма

ТАСС, 6 августа. Власти Венесуэлы считают незаконными новые ограничительные меры, принятые США в отношении этой южноамериканской республики. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовал во вторник в Twitter глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

Ранее пресс-служба Белого дома распространила текст исполнительного указа президента США Дональда Трампа. Этот документ предусматривает полную блокировку собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрет на любое предоставление ему финансовых средств. Согласно указу, под блокировку подпадают активы всех ведомств правительства латиноамериканской страны, а также Центрального банка Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA.

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла информирует международное сообщество о новой серьезной агрессии администрации Трампа, совершаемой посредством незаконных актов экономического терроризма в отношении народа Венесуэлы", - отмечается в заявлении, опубликованном главой МИД Боливарианской Республики. В документе также говорится, что истинной целью новых санкций со стороны Вашингтона является "удушение венесуэльского народа с целью принуждения к неконституционной смене правительства страны".

В Каракасе считают, что своими последними действиями США и их союзники показывают, что они "делают ставку на провал" переговоров между правительством и оппозицией южноамериканской страны. "Правительство Боливарианской Республики Венесуэла не позволит, чтобы эта тенденциозная эскалация агрессии отразилась на политическом диалоге", - говорится в заявлении.