США с января аннулировали более 700 въездных виз связанным с властями Венесуэлы лицам

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты с января 2019 года аннулировали более 700 въездных виз связанным с властями Венесуэлы лицам, включая более 100 дипломатов Боливарианской Республики. Об этом говорится в распространенном во вторник Белым домом документе, поясняющем действия властей США по урегулированию ситуации в Венесуэле.

В нем также сообщается о введенных за последнее время вашингтонской администрацией санкциях в отношении правительства венесуэльского лидера Николаса Мадуро. "С января 2019 года Соединенные Штаты отозвали более 700 виз, в том числе более 100 дипломатическим работникам", назначенным властями Боливарианской Республики, отмечается в заявлении.