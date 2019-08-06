{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

США с января аннулировали более 700 въездных виз связанным с властями Венесуэлы лицам

В том числе речь идет об аннулировании виз более 100 дипломатических работников, отметили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты с января 2019 года аннулировали более 700 въездных виз связанным с властями Венесуэлы лицам, включая более 100 дипломатов Боливарианской Республики. Об этом говорится в распространенном во вторник Белым домом документе, поясняющем действия властей США по урегулированию ситуации в Венесуэле.

В нем также сообщается о введенных за последнее время вашингтонской администрацией санкциях в отношении правительства венесуэльского лидера Николаса Мадуро. "С января 2019 года Соединенные Штаты отозвали более 700 виз, в том числе более 100 дипломатическим работникам", назначенным властями Боливарианской Республики, отмечается в заявлении.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэла
Политический кризис в Венесуэле
Болтон: Венесуэла является государством-изгоем наряду с Ираном, КНДР и Сирией
Помощник президента США прокомментировал новые санкции в отношении Каракаса
Читать полностью