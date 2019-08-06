В ДНР сообщили, что украинские военные обстреляли из минометов север Горловки

ДОНЕЦК, 6 августа. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины открыли минометный огонь по поселку Доломитное на севере Горловки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил во вторник руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

"В 19:20 украинские силовики обстреляли поселок Доломитное на севере Горловки. Было выпущено четыре мины калибра 82 мм, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - цитирует Якубова Донецкое агентство новостей.

О последствиях обстрелов не сообщается.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были впервые включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.