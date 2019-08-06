Генпрокурор Украины заявил, что Порошенко по всем делам проходит как свидетель

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко является свидетелем во всех делах, в которых фигурирует его имя. Об этом во вторник сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"На данный момент Петр Порошенко, пятый президент Украины, является свидетелем во всех делах, ни одного обвинения ему в установленном порядке вручено не было", - сказал Луценко в эфире радио "Новое время".