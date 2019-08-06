Генпрокурор Украины заявил, что Порошенко по всем делам проходит как свидетель

КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко является свидетелем во всех делах, в которых фигурирует его имя. Об этом во вторник сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"На данный момент Петр Порошенко, пятый президент Украины, является свидетелем во всех делах, ни одного обвинения ему в установленном порядке вручено не было", - сказал Луценко в эфире радио "Новое время".
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Он также отметил, что много дел, в которых фигурирует экс-президент, возбуждены в связи с антипиаром. "Есть ли к нему вопросы от правоохранительных органов? Есть. Есть ли среди них бестолковые? Масса", - прокомментировал генпрокурор.
Порошенко на Украине подозревают в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в отношении него расследуется дело "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде". Одно из дел касается "Кузницы на Рыбальском", этот завод являлся одним из крупнейших активов Порошенко. По неофициальной информации, экс-глава государства фиктивно продал его украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. Кроме того, 1 августа Государственное бюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело о причастности экс-президента, а также бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и ряда других лиц к выводу средств из госконцерна "Укроборонпром" в офшоры.