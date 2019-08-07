СМИ: в Парагвае парламентарии приступили к процедуре импичмента президента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 августа. /ТАСС/. Группа оппозиционных депутатов парагвайского парламента в понедельник направила в Сенат (верхнюю палату законодательного органа - прим. ТАСС) обращение с просьбой начать процедуру импичмента президента страны Марио Абдо Бенитеса в связи с заключением невыгодного для Асунсьона соглашения с Бразилиа о закупке электроэнергии ГЭС "Итайпу" на границе двух государств. Парламентарии также требуют отправить в отставку вице-президента Уго Веласкеса и министра финансов страны Бениньо Лопеса, сообщила газета ABC .

По мнению законодателей, руководители исполнительной власти необросовестно исполняли свои обязанности. "Люди, которые должны были нести ответственность за эти переговоры не выполнили своих обязательств или отнеслись к своим обязанностям халатно. Другие вместе с тем превысили свои полномочия", - приводит издание слова депутата Селсо Кеннеди.

В конце июля по настоянию парламента Парагвая были преданы широкой огласке условия обновленного соглашения о закупке Асунсьоном у Бразилиа электроэнергии ГЭС "Итайпу". По мнению, бывшего главы парагвайской электроэнергетической компании ANDE Педро Ферейры, депутатов и местных экспертов, документ идет вразрез с государственными интересами и грозит бюджету многомиллионными потерями.

Скандал уже привел к отставке четверых высокопоставленных парагвайских чиновников, в том числе главы внешнеполитического ведомства страны. На фоне угрозы импичмента Бенитеса стороны расторгли соглашение и условились провести новые переговоры.