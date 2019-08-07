СМИ: в Парагвае парламентарии приступили к процедуре импичмента президента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 августа. /ТАСС/. Группа оппозиционных депутатов парагвайского парламента в понедельник направила в Сенат (верхнюю палату законодательного органа - прим. ТАСС) обращение с просьбой начать процедуру импичмента президента страны Марио Абдо Бенитеса в связи с заключением невыгодного для Асунсьона соглашения с Бразилиа о закупке электроэнергии ГЭС "Итайпу" на границе двух государств. Парламентарии также требуют отправить в отставку вице-президента Уго Веласкеса и министра финансов страны Бениньо Лопеса, сообщила газета ABC.
По мнению законодателей, руководители исполнительной власти необросовестно исполняли свои обязанности. "Люди, которые должны были нести ответственность за эти переговоры не выполнили своих обязательств или отнеслись к своим обязанностям халатно. Другие вместе с тем превысили свои полномочия", - приводит издание слова депутата Селсо Кеннеди.
В конце июля по настоянию парламента Парагвая были преданы широкой огласке условия обновленного соглашения о закупке Асунсьоном у Бразилиа электроэнергии ГЭС "Итайпу". По мнению, бывшего главы парагвайской электроэнергетической компании ANDE Педро Ферейры, депутатов и местных экспертов, документ идет вразрез с государственными интересами и грозит бюджету многомиллионными потерями.
Скандал уже привел к отставке четверых высокопоставленных парагвайских чиновников, в том числе главы внешнеполитического ведомства страны. На фоне угрозы импичмента Бенитеса стороны расторгли соглашение и условились провести новые переговоры.