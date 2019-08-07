ЦИК Украины ожидает решение суда, чтобы подвести окончательные итоги выборов в Раду

КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины ожидает решение суда, которое позволит комиссии огласить итоги выборов на последнем 210-м одномандатном округе, и, таким образом, подвести общие итоги голосования по стране. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы ЦИК Украины Владимир Вырва.

"Мы ожидаем судебное решение, как только оно будет принято, будет проведено заседание комиссии, где будет оглашены итоги выборов по 210-му округу", - сообщил он. Представитель ЦИК отметил, что повторный пересчет голосов по решению суда уже бы произведен окружной комиссией и протокол находится в ЦИК.

Пока ЦИК Украины не назначила дату итогового заседания. "Заседание может и не состояться сегодня, оно может быть завтра. Все зависит от того, когда поступит решение суда", - пояснил он.

Голосование на внеочередных парламентских выборах на Украине состоялось 21 июля по мажоритарно-пропорциональному принципу (225 депутатов избираются по спискам партий, еще 199 - в одномандатных округах). Комиссия установила итоги в 198 из 199 одномандатных округах, а также в многомандатном округе по спискам партий. ЦИК не смог подвести итоги голосования в 210-м округе в установленный законом срок до 5 августа из-за необходимости повторного пересчета бюллетеней.

Всего в парламент прошли пять партий: "Слуга народа" набрала 43,16% голосов и получила 124 мандата, " Оппозиционная платформа - За жизнь" 13,05% и займет 37 кресел в Раде, "Батькивщина" - 8,18% и 24 мандата, "Европейская солидарность" - 8,1% и 23 мандата, а партия "Голос" с 5,82% получит 17 мандатов. По предварительным данным, партия "Слуга народа" получит в целом 254 мандата (с учетом мажоритарщиков) и сможет сформировать монокоалицию в новом составе парламента.