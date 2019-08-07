Макрон не приглашал Роухани на саммит Группы семи

ПАРИЖ, 7 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не приглашал своего иранского коллегу Хасана Роухани принять участие в саммите Группы семи в Биаррице (24 по 26 августа) в качестве почетного гостя. Об этом ТАСС в среду сообщили в администрации французского президента, опровергнув распространенную ранее информацию.

"Нет, он не приглашал. Пока это все, что мы можем сказать", - отметил собеседник агентства. Он также подчеркнул, что в настоящий момент рано говорить о суммах инвестиций в механизм для расчетов с Ираном INSTEX. "Главное сейчас обеспечить выполнение Ираном своих обязательств по ядерной сделке", - указали в администрации.

Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на иранские источники сообщил, что Макрон в ходе телефонного разговора с Роухани предложил ему проект по вложению в механизм INSTEX $15 млрд. Также телеканал сообщил, что французский лидер пригласил своего коллегу посетить в качестве почетного гостя саммит стран Группы семи.