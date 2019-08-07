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ЕС выделил €50 млн для борьбы с последствиями засухи в Африке

Помощь направлена на предотвращение голода в общинах пострадавших регионов

БРЮССЕЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Евросоюз выделил €50 млн для борьбы с последствиями засухи в районе Африканского Рога. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Еврокомиссии.

"Еврокомиссия выделила дополнительные €50 млн для борьбы с последствиями катастрофической засухи в районе Африканского Рога, помощь направлена на предотвращение голода в общинах пострадавших регионов. Из этих средств Сомали получит €25 млн, Эфиопия - €20 млн, Кения - €3 млн, Уганда - €2 млн", - говорится в документе.

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ЭфиопияКенияСомалиУганда
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