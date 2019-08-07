Столтенберг заявил, что НАТО необходимо реагировать на усиление Китая

ТАСС, 7 августа. Усиление и расширение влияния Китая в мире требует анализа и адекватного ответа НАТО. Об этом в среду заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Речь идет не о продвижении НАТО в Тихий океан, а о том, чтобы отреагировать на тот факт, что Китай подбирается к нам все ближе: масштабные инвестиции в важнейшие инфраструктуры в Европе, усиление присутствия в Арктике, а также в киберпространстве. Все это заставляет НАТО отреагировать на усиление Китая, и мы делаем это не в последнюю очередь через тесное взаимодействие с нашими партнерами в этом регионе - Австралией, Новой Зеландией, а также с Японией и Южной Кореей", - приводит его слова агентство Reuters.

Столтенберг также отметил, что решение по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе еще не принято. "Я разговаривал вчера с министром обороны США Марком Эспером, и он сказал, что для разработки и размещения новых систем вооружения средней дальности в этом регионе потребуется время и решение еще не принято", - сказал он.

Ранее Эспер выразил мнение, что военная и экономическая политика, проводимая Китаем, представляет угрозу для норм международного права. В свою очередь Столтенберг во время своего выступления в Новой Зеландии обозначил как первостепенную угрозу усиление конкуренции крупных держав, таких как Россия и Китай.