Президент Литвы утвердил предложенный премьером состав правительства

ВИЛЬНЮС, 7 августа. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа утвердил в среду представленный премьером Саулюсом Сквернялисом состав правительства с тремя новыми министрами. "Все кандидатуры членов кабинета согласованы и одобрены. Ожидаю от правительства эффективной работы на благо жителей Литвы", - отметил глава государства на специально созванной пресс-конференции.

Президент Науседа назначил 24 июля Сквернялиса на должность главы правительства республики, которую тот временно занимал с 12 июля, когда состоялась инаугурация главы государства, а правительство, согласно закону, сложило перед ним свои полномочия. Президент поручил Сквернялису сформировать кабинет, что было необходимо сделать в течение 15 дней.

В предложенном премьером и одобренном президентом правительстве изменения произошли в руководстве трех из 14-ти ведомств: в МВД, Минтрансе и Минсельхозе.