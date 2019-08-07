СМИ: представители оборонных ведомств России и США посетят Монголию

УЛАН-БАТОР, 7 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и министр обороны США Марк Эспер в четверг посетят Монголию. Об этом в среду сообщило агентство МОНЦАМЭ.

"В четверг, 8 августа, в Монголии состоятся два визита на высоком уровне: визит министра обороны США Марка Эспера и визит заместителя министра обороны России Александра Фомина", - сообщает агентство.

В материале сказано, что в ходе визита Эспер встретится с министром обороны Монголии Нямаагийн Энхболдом. "В этот же день заместитель главы Минобороны РФ Александр Фомин встретится с заместителем министра обороны Монголии Тогоочийн Дуламдоржем", - передает МОНЦАМЭ.