{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Макрон поддержал идею Зеленского о саммите "четверки", но после соответствующей подготовки

Президент Франции пообещал связаться с Владимиром Путиным и Ангелой Меркель для согласования этой инициативы

КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал идею украинского коллеги Владимира Зеленского о скорейшем проведении саммита "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия и Франция), но после встречи политдиректоров. Об этом сообщила пресс-служба Зеленского по итогам телефонной беседы двух лидеров.

"Эмманюэль Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины, согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которому должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным Макрон пообещал, что "свяжется с президентом РФ Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу".

Теги
УкраинаФранцияКризис на УкраинеМакрон, ЭмманюэльЗеленский, Владимир Александрович
Пакистан заявил, что понизит уровень дипотношений с Индией из-за Кашмира
Читать полностью