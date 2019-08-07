Макрон поддержал идею Зеленского о саммите "четверки", но после соответствующей подготовки

КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал идею украинского коллеги Владимира Зеленского о скорейшем проведении саммита "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия и Франция), но после встречи политдиректоров. Об этом сообщила пресс-служба Зеленского по итогам телефонной беседы двух лидеров.

"Эмманюэль Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины, согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которому должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным Макрон пообещал, что "свяжется с президентом РФ Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу".