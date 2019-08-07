Турция и США сформируют центр совместных операций для создания буферной зоны в Сирии

ТАСС, 7 августа. Военные Турции и США договорились создать в республике центр проведения совместных операций для реализации мер по созданию на севере Сирии буферной зоны. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Минобороны Турции.

"Достигнута договоренность создать в Турции как можно скорее центр проведения совместных операций для координации с США и управления зоной безопасности [в Сирии]", - отмечается в заявлении, сделанном по итогам переговоров в Анкаре представителей ВС США с турецким командованием.

Стороны условились "в срочном порядке принять приоритетные меры для решения проблем безопасности, беспокоящих Турцию". Относительно будущей зоны безопасности в Сирии Минобороны уточняет, что стороны договорились "принять все необходимые дополнительные меры, чтобы зона стала мирным коридором и сирийцы [находящиеся на территории Турции] вернулись домой".

Делегация американских военных в понедельник прибыла для обсуждения перспективы создания совместными усилиями на севере Сирии буферной зоны, что могло бы удовлетворить ряд требований Турции. Часть севера Сирии, в частности территории к востоку от Евфрата, в настоящее время контролируется курдскими отрядами самообороны. Их поддерживают США, но эти отряды признаны террористическими в Турции. Анкара заявляет, что такое положение дел угрожает безопасности Турции.

Дискуссия о создании буферной зоны, которая включала бы и бесполетную зону, началась еще в 2013 году. Было проведено несколько раундов переговоров, в том числе между Анкарой и Вашингтоном, однако каждый раз по ряду причин стороны не могли прийти к соглашению.