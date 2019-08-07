Экс-президента Бразилии Лулу да Силву переводят в другую тюрьму

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 августа. /ТАСС/. Бразильский суд постановил перевести экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силву, отбывающего тюремный срок за коррупцию, из южного штата Парана в юго-восточный Сан-Паулу. Соответствующее решение судьи Каролины Леббос опубликовано в среду утром на официальном портале инстанции.

"Разрешается перевод заключенного из пенетенциарного учреждения, где он отбывает наказание в настоящее время, для дальнейшего отбывания наказания в штат Сан-Паулу", - говорится в документе. Данное решение частично удовлетворяет соответствующий запрос защиты Лулы да Силвы о переводе, а также ходатайство управления Федеральной полиции штата, в здании которой политик отбывает тюремный срок. Ранее правоохранительные органы просили перевести экс-президента, так как акции сторонников политика у штаба полиции затрудняют работу ведомства.

По мнению Леббос, новое место содержания бывшего главы государства под стражей должен будет определить сан-паульский суд, исходя из возможностей пенитенциарной системы этого штата.

Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег. В апреле этого года Верховный суд сократил срок тюремного заключения политику с почти 13 лет до восьми лет и 10 месяцев. Сам экс-глава государства категорически отвергает все предъявленные ему обвинения.