WSJ узнал о кандидатурах на пост посла США в Москве

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Глава Белого дома Дональд Трамп еще не решил, кто станет новым руководителем дипломатического представительства Соединенных Штатов в России. В число возможных кандидатов входят спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в ФРГ Ричард Гренелл. Об этом сообщила в среду на своем сайте газета The Wall Street Journal .

Посол США в РФ Джон Хантсман ранее подал Трампу прошение об отставке. Как ожидается, дипломат покинет свой пост 3 октября. По словам источника издания из числа официальных лиц, Трамп "пока не принял решение относительно преемника".

"Неясно, кто мог бы сменить Хантсмана в качестве посла", - констатируется в материале. По сведениям издания, в число кандидатов входит спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн. В публикации отмечается, что "у него есть опыт ведения дел с Россией", он также ранее являлся вице-президентом компании Ford Motor, которая работала в РФ.

Газета пишет, что "в администрации имели место предположения относительно того, что пожелать занять данный пост может действующий посол в Германии Ричард Гренелл". Вместе с тем издание отмечает: "Лицо, близкое к Гренеллу, сообщило, что он не заинтересован в этой должности".

Хантсман был назначен руководителем дипломатического представительства США в РФ в октябре 2017 года. До этого он служил американским послом в Сингапуре (в 1992-1993 годах), занимал должность губернатора Юты (в 2005-2009 годах), был послом в КНР (с 2009 по 2011 год). В мае 2011 года Хантсман объявил о намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии, но через полгода сообщил о выходе из борьбы и официально поддержал Митта Ромни, который в итоге проиграл на выборах демократу Бараку Обаме. Во время предвыборной гонки в 2012 году Хантсман выступал с критикой предложенной Обамой политики перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой.