Лукашенко расширил зону безвизового режима в Белоруссии для иностранцев

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом расширил зону безвизового режима для иностранных граждан в Гродненской и Брестской областях. Об этом сообщили в среду в пресс-службе белорусского лидера.

"Ранее существовавшие раздельно две безвизовые зоны для туристско-рекреационных территорий Бреста и Гродно объединяются в одну безвизовую территорию "Брест - Гродно". В нее включаются еще пять районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский", - сказано в сообщении. В этом регионе срок безвизового пребывания в туристических целях увеличивается до 15 суток для граждан 73 государств. Кроме того, будет обеспечена возможность въезда еще через два дополнительных пункта пропуска на государственной границе ("Бенякони" и "Берестовица").

"Иностранцы смогут перемещаться без виз по всей территории западных областей при условии следования в составе организованных туристических групп по маршрутам, предусматривающим посещение безвизовой территории "Брест - Гродно", - говорится в сообщении.