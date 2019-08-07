В Лондоне заявили о приверженности СВПД

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Лондон привержен сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом заявил в среду глава МИД Великобритании Доминик Рааб на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео.

"Мы продолжим работать над тем, чтобы соглашение сохранилось, и в более широком плане [предпринимать] усилия по деэскалации ситуации, насколько можем", - сказал он.

Говоря об остановке в Ормузском проливе, Рааб подчеркнул приверженность свободе судоходства в данном районе. "Это вопрос доверия, соблюдения международных правил, - отметил министр. - Это касается не только ЕС и США, но и всего мирового сообщества".

Будущее СВПД оказалось под вопросом после одностороннего выхода США из соглашения 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Ирана в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке (остановка на 60 суток продаж обогащенного урана) и дает другим участникам два месяца - на тот момент 8 июля - на то, чтобы вернуться к ее выполнению.

7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. МАГАТЭ 1 и 8 июля подтвердило, что Иран превысил лимит запасов в 300 кг низкообогащенного урана и превысил уровень обогащения урана в 3,67%

Ормузский пролив

Власти Гибралтара (заморская территория Великобритании) задержали 4 июля танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций. В операции приняли участие военнослужащие британской морской пехоты. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США. Иран неоднократно выступал против задержания и называл его актом пиратства.

19 июля шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан иранской стороной в Ормузском проливе. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Британские же власти утверждали, что Иран в нарушение международного права задержал Stena Impero в территориальных водах Омана и затем заставил танкер войти в свои воды.