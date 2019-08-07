В Панамском канале задержали около 25 тыс. т продовольственного сырья для Венесуэлы

КАРАКАС, 7 августа. /ТАСС/. Судно с 25 тыс. т сои для производства продовольствия для Венесуэлы было задержано в Панамском канале. Как сообщила в среду вице-президент южноамериканской страны Дельси Родригес в Twitter, за произошедшим стоят власти США.

"Боливарианская Республика Венесуэла обращает внимание мирового сообщества, что в настоящее время в Панамском канале удерживается корабль, который перевозит 25 тыс. т сои для производства продуктов питания в нашей стране, в контексте преступной блокады, введенной [президентом США] Дональдом Трампом. Владельцу судна с жизненно необходимым сырьем было запрещено доставлять этот груз в Венесуэлу на основании незаконных санкций. Этот акт представляет собой крайне серьезное нарушение международного права и Устава ООН!" - написала она.

Вице-президент призвала ООН прекратить "серьезную агрессию" со стороны властей США и назвала произошедшее "нарушением прав всего венесуэльского народа".

Президент США 1 августа утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, рассматривают ли американские власти вопрос введения блокады и изоляции в отношении Боливарианской Республики, учитывая объем иностранной помощи, который получает Каракас от Москвы, Тегерана и Пекина.

Венесуэла сталкивается с большими экономическими трудностями, которые усугубляют введенные США санкции. Как заявила 5 июля в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, "недавние экономические санкции [со стороны Вашингтона] еще больше усугубляют последствия экономического кризиса [в южноамериканской стране], учитывая, что большая часть иностранных доходов [Каракаса] происходит от экспорта нефти, во многом связанного с рынком США".