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Глава МИД Израиля сообщил о росте позитивного отношения в России к еврейскому государству

Соответствующий показатель является рекордно высоким за последние годы, отметил Исраэль Кац

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 августа. /ТАСС/. Глава МИД Израиля Исраэль Кац сообщил о значительном росте позитивного отношения к его стране среди россиян. При этом он сослался на результаты опроса, проведенного по заказу дипведомства еврейского государства.

"В 2019 году зарегистрирован существенный рост положительного отношения россиян к Израилю", - цитирует в среду пресс-служба руководителя МИД его высказывания, сделанные им на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне 6 августа. "Этот показатель является рекордно высоким за последние годы", - отметил Кац.

В пресс-службе министра указали, что "речь идет о результатах одного из опросов общественного мнения, проводимых израильским внешнеполитическим ведомством посредством международных компаний". "Согласно данным за 2019 год, 77% россиян положительно относятся к Израилю", - добавили в пресс-службе.

По результатам опроса, "процент россиян, отрицательно относящихся к Израилю, значительно снизился". "Этот показатель составил 8%", - указали в пресс-службе министра иностранных дел. Там отметили, что "по сравнению с данными последних лет число россиян, не имеющих мнения по этому вопросу (отношение к Израилю - прим. ТАСС), в 2019 году также является наиболее низким - 15%".

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