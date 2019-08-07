ЦИК Украины обязал комиссию одного из округов уточнить документы о результатах выборов

КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обязала комиссию округа № 210 подать до 9 августа уточненные документы о результатах парламентских выборов. Об этом сообщила в среду пресс-служба ЦИК.

"Окружная комиссия должна до 12:00 9 августа проверить, правильно ли отметили в протоколах данные о количестве избирателей, внесенных в список избирателей, и количество избирателей, которые получили избирательные бюллетени в округе", - отметили в пресс-службе.

При этом Центризбирком в случае несоответствия поставил задачу составить соответствующие протоколы окружных избирательных комиссий о повторном подсчете голосов на 33 избирательных участках.

В минувший вторник ЦИК заслушала сведения протокола округа № 210 и выяснила, что во время пересчета голосов на 33 избирательных участках не были соблюдены процедуры.

Внеочередные выборы парламента Украины состоялись 21 июля. По закону, их итоги должны были объявить до 5 августа, однако ЦИК не смог этого сделать, поскольку не были установлены результаты на мажоритарном округе №210.