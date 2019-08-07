Число пострадавших при штурме дома экс-президента Киргизии возросло до 23

БИШКЕК, 7 августа. /ТАСС/. Число получивших травмы и ранения при штурме спецназом дома бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области выросло до 23 человек. Об этом ТАСС сообщили в среду в министерстве здравоохранения республики.

"По последним данным, в Кой-Таше пострадали 23 человека. Они доставлены в больницы Бишкека и Чуйской области", - сказал представитель ведомства. Согласно его сведениям, двое госпитализированы с огнестрельными ранениями.

В среду спецназ предпринял попытку силового захвата Атамбаева, которая оказалась безрезультатной. По последней информации, ранения получили как минимум 15 человек, в том числе журналист, депутат парламента и боец спецназа. В Государственном комитете национальной безопасности подтвердили факт проведения операции и заявили, что бойцами спецназа боевое оружие не применялось, а использовались только резиновые пули. В связи со сложившейся ситуацией президент страны Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и вернулся из Иссык-Кульской области в Бишкек.

Парламент Киргизии 27 июня проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что дает возможность привлечь его к уголовной ответственности. Он подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения криминального авторитета, противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы, а также незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш. Адвокат экс-президента назвал решение депутатов не соответствующим конституции страны.

Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 год и стал первым главой государства, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. Именно он стал инициатором выдвижения кандидатом на этот пост действующего президента. Весной прошлого года Атамбаев публично признал наличие серьезных разногласий с Жээнбековым.