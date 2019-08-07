Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря

АНКАРА, 7 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.

"Мы вместе обязательно найдем путь, который заставит Россию уважать международное право, вернет мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар, освободит политзаключенных. Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции мы изменим ситуацию в черноморском регионе и в Крыму в свою сторону", - сказал Зеленский на совместном брифинге с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Кроме того, глава украинского государства поблагодарил президента Турции за поддержку суверенитета Украины, отметив, что Турция является важным стратегическим партнером Украины.

В ходе встречи Зеленский и Эрдоган также обсудили углубление сотрудничества между странами, создание зоны свободной торговли и вопросы безопасности.

1 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.