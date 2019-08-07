НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Министр юстиции Пуэрто-Рико Ванда Васкес займет должность губернатора этого ассоциированного с США островного государства. О согласии вступить в должность Васкес заявила в среду в своем Twitter после того, как Верховный суд Пуэрто-Рико вынес решение об отмене приведения к присяге и.о. губернатора Педро Пьерлуиси Уррутии.

"Пуэрто-Рико нуждается в уверенности и стабильности. Наши действия направлены на достижение этой цели, она всегда будет для нас на первом месте", - указала Васкес в заявлении, опубликованном в Twitter. Она отметила, что займет "должность губернатора Пуэрто-Рико, так как пост госсекретаря на данный момент свободен". По данным агентства Associated Press, Васкес согласилась вступить в эту должность, несмотря на собственное, сделанное ранее заявление о том, что она "не заинтересована в том, чтобы занимать пост губернатора".

Ранее в среду Верховный суд Пуэрто-Рико пришел к заключению, что приведение к присяге в должности губернатора Педро Пьерлуиси Уррутии не соответствует конституции. После вынесения решения стало известно о том, что должность губернатора займет Васкес.

Представитель Пуэрто-Рико в нижней палате американского Конгресса Педро Пьерлуиси Уррутия был назначен исполняющим обязанности губернатора после того, как его предшественник Рикардо Россельо сложил с себя полномочия. Нижняя палата парламента Пуэрто-Рико ранее в пятницу утвердила (26 голосами против 21 при одном воздержавшемся) Уррутию в должности государственного секретаря. Это наделило его полномочиями исполнять обязанности губернатора после отставки Россельо.

Отставка прежнего губернатора

Россельо обосновал свое решение положениями закона, принятого 24 июля 1952 года. Если пост губернатора Пуэрто-Рико оказывается вакантным по причине смерти, отставки, отстранения от власти, полной невменяемости и иных веских причин, то его полномочия переходят к госсекретарю страны. Ему надлежит исполнять обязанности губернатора до истечения срока его мандата и избрания на выборах нового. При этом госсекретарю не требуется в обязательном порядке утверждение парламента, особенно в случае чрезвычайной ситуации в стране.

24 июля в свете продолжавшихся несколько недель протестов Россельо заявил, что уходит в отставку 2 августа. Первоначально он намеревался поручить исполнять его обязанности Ванде Васкес, однако она написала в Twitter, что "не заинтересована в том, чтобы занимать пост губернатора", и выразила надежду на то, что Россельо назначит нового госсекретаря. Согласно законам Пуэрто-Рико, в случае отставки губернатора, данный пост занимает госсекретарь.

Россельо вступил в должность в начале января 2017 года. Губернатор возглавляет правительство Пуэрто-Рико и назначает министров. Его избирают на четыре года.

Причина отставки

Демонстрации с требованием отставки губернатора продолжались в Пуэрто-Рико несколько недель. Они начались после публикации электронной переписки, которую вел со своими помощниками Россельо. Он пренебрежительно отзывался о страдающем от лишнего веса жителе, с которым фотографировался, употреблял нецензурные и вульгарные выражения по отношению к ряду женщин-политиков, а также к поп-певцу Рики Мартину.

Кроме того, ранее в прошлом месяце министр образования Пуэрто-Рико и еще пять человек были арестованы по обвинению в коррупции, в том числе в предоставлении государственных средств подрядным организациям, которые не были достаточно квалифицированы для выполнения заказов, но имели связи с администрацией губернатора.