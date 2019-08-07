В ЛНР сообщили, что украинские военные обстреляли из минометов село Логвиново

ЛУГАНСК, 7 августа. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из минометов село Логвиново в Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в среду сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Вопреки достигнутым договоренностям о перемирии, ВСУ снова нарушили режим прекращения огня, - цитирует его агентство Луганскинформцентр. - ВСУ в 20:50 открыли огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Логвиново из запрещённых Минскими договоренностями 120-мм минометов".

По данным Осадчего, в ходе обстрела ни один военнослужащий Народной милиции не пострадал. Начальник пресс-службы подчеркнул, что киевские силовики в очередной раз подвергли опасности жизни мирных жителей, и призвал международные организации повлиять на украинскую армию. "Мы призываем международные организации оказать давление на ВСУ с целью сохранения перемирия и прекращения геноцида народа Донбасса", - заявил Осадчий.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий, безусловный, устойчивый и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению перемирия, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. В частности, была подчеркнута необходимость соответствующих приказов о прекращении огня и полного отказа от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, недопустимость размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения. Однако украинские военные нарушили перемирие в ЛНР менее чем через сутки, обстреляв город Первомайск.