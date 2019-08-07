Аббас заявил, что Израиль не уважает подписанных с палестинцами мирных соглашений

ТАСС, 7 августа. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас обвинил в среду правительство Израиля в несоблюдении подписанных в рамках мирного процесса двусторонних соглашений. Об этом, как передало агентство WAFA, палестинский лидер заявил в Рамалле на встрече с делегацией американских конгрессменов от Демократической партии во главе с лидером большинства в Палате представителей Стени Хойером.

"Израиль не уважает достигнутых при международном содействии договоренностей и стремится развалить мирный процесс, - заявил Аббас. - Это стало причиной того, что палестинцы приняли решение остановить выполнение подписанных с ним соглашений".

По информации WAFA, в беседе с конгрессменами палестинский лидер отверг диктат со стороны администрации президента США Дональда Трампа и все предпринятые Белым домом за последнее время демарши, касающиеся переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, беженцев и границ.

Он подтвердил приверженность урегулированию на основе мирного сосуществования двух государств - Израиля и палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

25 июля Аббас объявил о приостановке действия всех подписанных соглашений с Израилем. При этом он отметил, что "руки палестинцев по-прежнему протянуты к справедливому и всеобъемлющему миру". "Но это не означает, что мы готовы капитулировать и сосуществовать с оккупацией", - отметил палестинский руководитель.

Аббас отверг выдвинутый Соединенными Штатами план урегулирования на Ближнем Востоке под названием "сделка века", назвав его заговором "с целью уничтожения национального дела палестинцев". По его словам, "Палестина и Восточный Иерусалим не могут служить предметом торга".