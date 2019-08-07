Главы правительств Великобритании и Пакистана обсудили ситуацию в Кашмире

ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел в среду телефонный разговор с главой правительства Пакистана Имраном Ханом, обсудив ситуацию со статусом индийского штата Джамму и Кашмир. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией британского премьера.

"Лидеры обсудили серьезную ситуацию в Кашмире и оба отметили важность поддержания диалога, - говорится в распространенном документе. - Они также подчеркнули свою приверженность развитию двусторонних связей между Соединенным Королевством и Пакистаном".

Правительство Индии объявило 5 августа о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом.

Пакистан решительно осудил этот шаг.