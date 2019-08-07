Руководство Панамского канала опровергло заявления о задержании шедшего в Венесуэлу судна

МЕХИКО, 8 августа. /ТАСС/. Администрация Панамского канала в среду опровергла информацию о задержании следовавшего в Венесуэлу судна с грузом сырья для производства продовольствия. Соответствующее заявление было размещено в ее Twitter.

"Панамский канал сообщает, что все запланированные проводки [судов] идут совершенно нормально и без помех, - говорится в тексте. - Ни один корабль не задержан, как об этом ранее сегодня писали в социальных сетях". В среду вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что судно с 25 тыс. тонн сои для Боливарианской Республики было задержано в Панамском канале, и обвинила в этом Вашингтон.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о полной блокировке собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрете на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. Во вторник Министерство финансов США пояснило, что санкции не запрещают оказание гуманитарной помощи Боливарианской Республике. В МИД Венесуэлы назвали новые ограничительные меры "незаконными актами экономического терроризма" в отношении народа страны.