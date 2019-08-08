На Западном берегу Иордана нашли тело израильского солдата с колотыми ранами

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 августа. /ТАСС/. Тело израильского военнослужащего с ножевыми ранениями было обнаружено в четверг к северу от города Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сегодня рано утром тело солдата с колотыми ранами было обнаружено близ населенного пункта к северу от Хеврона (крупный город на Западном берегу - прим. ТАСС). Солдат был учащимся иешивы (еврейское религиозное училище - прим. ТАСС)", - говорится в распространенном военными заявлении.

"Военнослужащие Армии обороны Израиля при поддержке Службы общей безопасности и полиции прочесывают местность", - добавили в пресс-службе.