Президент Молдавии отметил важность сохранения существующей коалиции в парламенте

КИШИНЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон призвал депутатов Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока Acum ("Сейчас") не допустить распада сформированной коалиции. Об этом он написал в четверг на своей странице в Facebook, комментируя конфликты между партиями, которые объединились с целью отстранения от власти олигарха Владимира Плахотнюка.

"Важно, чтобы все мы [президент, парламент правительство, депутаты ПСРМ и Acum] понимали, что у нас есть исторический шанс изменить ситуацию к лучшему и начать новый этап в современной истории Республики Молдова. Но для этого мы должны проявить мудрость и политическую зрелость", - прокомментировал Додон разногласия внутри коалиции, о которых сообщил в четверг лидер фракции ПСРМ Владимир Батрынча.

Президент отметил, что перед партиями с противоположными политическими взглядами сегодня стоит множество вызовов, касающихся управления страной. Коалиции также предстоит пережить местные выборы 20 октября. Додон также напомнил, что лидеры альянса договорились проводить сбалансированную внешнюю политику и не делать приоритетов, выполнять международные договора, подписанные как с СНГ, так и с ЕС.

В четверг на своей странице в Facebook Батрынча сообщил об опасности раскола внутри альянса и призвал уже на следующей неделе подписать новое коалиционное соглашение с проевропейским блоком Acum. Он выразил обеспокоенность поведением отдельных депутатов Acum, которые жестко критикуют политику ПСРМ и отказываются голосовать за инициативы социалистов.

Новое парламентское большинство было сформировано в июне с целью отстранения от власти Плахотнюка, который возглавлял контролировавшую власть в стране Демократическую партию Молдовы. Плахотнюк, которого оппозиция обвиняла в коррупции и узурпации власти, бежал из республики. Участники коалиции договорились отказаться от взаимных нападок, пока не отстранят от руководящих постов всех его сторонников.