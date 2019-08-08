В Бундестаге признали вклад России в объединение Германии

БЕРЛИН, 8 августа. /ТАСС/. Без русских было бы невозможно объединение Германии, и жители восточной части ФРГ осознают это в большей степени, нежели на Западе. Такое мнение высказал вице-председатель Бундестага (парламента ФРГ) Вольфганг Кубикки в эфире телеканала ZDF.

"Граждане [бывшей] ГДР знают, что без русских не было бы объединения Германии", - сказал он. "Именно благодаря нашим русским друзьям случилось так, что не было стрельбы. Люди осознают, что многим обязаны русским в том, что касается объединения", - добавил Кубикки.

"Тут есть эмоциональный момент в этой связи", - указал он. "Люди [граждане бывшей ГДР] познакомились со многими русскими и имели другое понимание, нежели западные немцы, о том, что Германия причинила России в годы Первой и Второй мировой войн", - считает зампред Бундестага.

"Было огромным достижением, что русская армия без каких-либо инцидентов покинула территорию ГДР", - отметил Кубикки. "Мы должны говорить друг с другом, тогда мы сможем решить проблемы", - считает политик.

3 октября 1990 15 округов Германской демократической республики вошли в состав ФРГ, образовав пять новых федеральных земель - Бранденбург, Мекленбург-Переднюю Померанию, Саксонию, Саксонию-Анхальт и Тюрингию. День германского единства является национальным праздником страны и нерабочим днем.