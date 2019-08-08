Спикер Сейма Польши уходит в отставку из-за скандала с правительственным транспортом

ВАРШАВА, 8 августа. /ТАСС/. Спикер нижней палаты польского парламента (Сейма) Марек Кухчиньский заявил об уходе в отставку из-за скандала, связанного с использованием правительственных самолетов и вертолетов для путешествий с семьей. Об этом он заявил в четверг на совместной пресс-конференции с лидером правящей в республике партии "Закон и справедливость" Ярославом Качиньским.

"Информирую, что завтра я собираюсь отказаться от должности спикера Сейма", - сказал Кухчиньский, заверив, что во время его работы на этом посту закон не нарушался, а полеты были связаны со служебной деятельностью. Решение об отставке спикер принял под давлением общественного мнения.

"Спикер не нарушил закон", - указал в свою очередь Качиньский, подчеркнув, что "если у страны другое мнение", партия власти к нему прислушивается. Как заверил политик, все вопросы, связанные с перелетами первых лиц, будут урегулированы в самое ближайшее время.

Скандал разгорелся в июле, когда стало известно, что спикер Сейма использует правительственный авиатранспорт для путешествий с членами семьи в Подкарпатское воеводство на юге Польши, откуда он родом. Полеты совершались в основном в выходные и праздничные дни.

Изначально Кухчиньский признался в 23 таких перелетах, позднее стало известно, что их было около 100. На волне скандала в качестве компенсации он перевел на благотворительные цели $4 тыс., однако оппозицию это не удовлетворило. По их подсчетам, бюджету поездки спикера обошлись в несколько миллионов злотых. Как сообщила газета Wyborcza, каждый такой перелет был на бумаге обозначен как "официальная миссия" с пометкой "срочно" и "очень срочно".

Во вторник в эфире Польского радио пресс-секретарь правительства Петр Мюллер заверил, что в польское законодательство будут внесены необходимые поправки, регулирующие подобные вопросы. По его словам, в будущем, если члены семьи чиновника будут сопровождать его в путешествии не в составе официальной делегации, такую поездку им придется оплачивать из личных средств.