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Кризис в Сирии
Обновлено 

МИД Турции: США выведут свои силы из зоны проведения турецкой операции в Сирии

В ведомстве заявили, что это пообещал глава Белого дома Дональд Трамп

ТАСС, 8 августа. Президент США Дональд Трамп обещал вывести американские силы с севера Сирии, где Турция планирует провести новую военную операцию. Об этом в четверг заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Выступление транслировал телеканал NTV.

"После того, как наш президент распорядился провести операцию в том регионе (восточнее реки Евфрат - прим. ТАСС), президент США Трамп позвонил ему и сказал, что Штаты выведут оттуда [свои силы]. И теперь мы стараемся проработать шаги, которые необходимо будет реализовать после вывода американцев", - сообщил министр.

Теги
СШАСирияТурцияКризис в СирииТрамп, ДональдЧавушоглу, Мевлют
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