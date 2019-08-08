Турция рассчитывает провести трехсторонний саммит с Россией и Ираном по Сирии 11 сентября

ТАСС, 8 августа. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о планах провести трехсторонний саммит РФ - Турция - Иран по Сирии 11 сентября. Об этом он сказал в четверг, отвечая на просьбу журналистов уточнить дату проведения встречи. Выступление министра транслировал телеканал NTV.

"Надеюсь, этот саммит лидеров, который принимает в этот раз Турция, пройдет в озвученные вами даты [11 сентября]", - сказал он.

Чавушоглу добавил, что в Турции "видят большую пользу от таких встреч и сотрудничества, которому дал старт астанинский формат". "Такие саммиты полезны и в политическом плане, и с точки зрения обеспечения режима прекращения огня. Нынешняя встреча, по нашим оценкам, пройдет в нужное время и будет иметь большую важность", - добавил глава МИД.

Чавушоглу во время своего выступления не уточнил, в каком именно городе планируется провести встречу.