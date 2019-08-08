МИД Пакистана проинформировал иностранных послов о ситуации в Кашмире

ИСЛАМАБАД, 8 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши провел встречу с главами дипломатических миссий по ситуации в Джамму и Кашмире. Об этом в четверг сообщает пресс-служба пакистанского МИД.

"Глава внешнеполитического ведомства донес до иностранных послов несогласие Пакистана с решением Индии по изменению оспариваемого статуса линии контроля", - говорится в пресс-релизе. "Министр призвал дипломатов предостеречь Индию от вопиющего нарушения прав человека в Кашмире на фоне превращения данной территории в самую большую тюрьму в мире путем размещения 900 тыс. военных для порабощения 14 млн кашмирцев", - подчеркивается в заявлении МИД.

В отношениях Исламабада и Нью-Дели сохраняется напряженность из-за решения Индии упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории. С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла этот штат особым статусом.

В связи с этим 7 августа власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии на родину. Также Исламабад заявил о намерении понизить уровень дипломатических отношений и приостановить двустороннюю торговлю с Индией.