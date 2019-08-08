СМИ: Джонсон может созвать внеочередные выборы на следующий день после Brexit

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может созвать внеочередные всеобщие выборы уже 1 ноября, то есть на следующий день после официального выхода страны из ЕС, который намечен на 31 октября. О такой перспективе сообщила в четверг газета The Sun.

По ее информации, за этим планом стоят помощники Джонсона в канцелярии на Даунинг-стрит, которые полагают, что проведение выборов спустя несколько часов после Brexit обеспечит правящую Консервативную партию массовой поддержкой избирателей, проголосовавших за выход Соединенного Королевства из европейского сообщества на общенациональном референдуме 2016 года. По расчетам, этот план позволит тори отнять голоса сторонников евроскептически настроенной Партии Brexit Найджела Фаража и нарастить свое представительство в Палате общин, где после неудачных выборов 2017 года у консерваторов нет прямого парламентского большинства.

Но для того чтобы этот вариант осуществился, премьеру предстоит отбить атаку оппозиционной Лейбористской партии, которая по возобновлении в сентябре работы парламента после летних каникул планирует выставить на рассмотрение Палаты общин вопрос о недоверии правительству Джонсона. Как утверждает издание, лидер лейбористов Джереми Корбин рассчитывает на то, что ему удастся сформировать правительство переходного периода и при поддержке противостоящих Джонсону умеренных тори заблокировать Brexit без соглашения с ЕС об условиях "развода" сторон.

Однако, как информирует другая газета - Financial Times, команда помощников Джонсона во главе со специальным советником премьера Домиником Каммингсом полагает, что объявление о проведении досрочных выборов не позволит противникам жесткого Brexit помешать выходу страны из ЕС 31 октября.

На прошлой неделе исследование общественного мнения, проведенное консалтинговой и социологической службой ComRes по заказу газеты The Daily Telegraph, показало, что Джонсон сможет обеспечить парламентское большинство для возглавляемой им Консервативной партии лишь в том случае, если выведет свою страну 31 октября из ЕС без сделки с Брюсселем, а затем назначит внеочередные всеобщие выборы. Согласно репрезентативному опросу, при этом сценарии консерваторы получат поддержку 36% избирателей, в то время как лейбористы - 29%, "Либеральные демократы" - 15%, а Партия Brexit Найджела Фаража - 8%. В условиях существующей в королевстве мажоритарной системы, при которой на выборах в округах сгорают все голоса, отданные не за кандидата-победителя, такой процентный расклад позволит тори завоевать 357 мест в 650-местной Палате общин, в то время как лейбористам - лишь 210, либерал-демократам - 26 и Партии Brexit - ни одного места.