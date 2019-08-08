Сторонники Атамбаева прибыли в Бишкек и требуют отставки президента

БИШКЕК, 8 августа. /ТАСС/. Несколько сотен сторонников задержанного в четверг экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева прибыли в четверг на центральную площадь Бишкека. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, в настоящее время на площади Ала-Тоо насчитывается до 1 тыс. сторонников бывшего главы государства.

Агрессивно настроенная толпа требует отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Сотрудников правоохранительных органов на площади пока не видно. Рядом с центральной площадью Бишкека расположены здания парламента и администрации президента.