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Задержание экс-президента Киргизии Атамбаева

Сторонники Атамбаева прибыли в Бишкек и требуют отставки президента

Сейчас на площади Ала-Тоо насчитывается до 1 тыс. сторонников бывшего главы государства

БИШКЕК, 8 августа. /ТАСС/. Несколько сотен сторонников задержанного в четверг экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева прибыли в четверг на центральную площадь Бишкека. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, в настоящее время на площади Ала-Тоо насчитывается до 1 тыс. сторонников бывшего главы государства.

Агрессивно настроенная толпа требует отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Сотрудников правоохранительных органов на площади пока не видно. Рядом с центральной площадью Бишкека расположены здания парламента и администрации президента.

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КиргизияЗадержание экс-президента Киргизии Атамбаева
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Ситуация вокруг штурма резиденции экс-президента Киргизии. Онлайн
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